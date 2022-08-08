Наступившая неделя в Крыму будет жаркой – и ночью тоже

Наступившая неделя в Крыму будет жаркой: столбики термометров преодолеют отметку в +35 градусов.

Как сообщили РИА «Новый День» в ФГБУ «Крымское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», днем 9 августа воздух прогреется до +37, в другие дни недели ожидается +34 – +35. Ночью тоже будет жарко – до +26.

При этом жара обещает не быть изнуряющей. Во-первых, ветер будет дуть со скростью 8 – 13 метров в секунду, а местами – до 22 метров. Во-вторых, с 10 августа опять ожидаются ливни и грозы.

Жара продержится на полуострове минимум до середины следующей недели.

Симферополь, Лиана Макоба

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