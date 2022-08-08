Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму заполнен на 90%

В Крыму разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом.

Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, до нового роста заболеваемости коечный фонд для пациентов с ковидом составлял 119 мест, сейчас – уже 266. Он заполнен более чем на 90%. При этом заболеваемость продолжает расти – суточная выявлемость вплотную подобралась к 200 случаям.

«С учетом сложившейся ситуации принимается решение о перепрофилировании и развертывании дополнительных коек, – сообщили в ведомстве. – С 10 августа планируется развернуть 50 дополнительных коек на базе «Бахчисарайской центральной районной больницы».

Почти в полтора раза на минувшей неделе увеличили число ковидных коек и в Севастополе: с 80 до 110.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»