Коечный фонд для больных коронавирусом в Крыму заполнен на 90%

В Крыму разворачивают дополнительные койки для больных коронавирусом.
Как сообщили РИА «Новый День» в министерстве здравоохранения РК, до нового роста заболеваемости коечный фонд для пациентов с ковидом составлял 119 мест, сейчас – уже 266. Он заполнен более чем на 90%. При этом заболеваемость продолжает расти – суточная выявлемость вплотную подобралась к 200 случаям.
«С учетом сложившейся ситуации принимается решение о перепрофилировании и развертывании дополнительных коек, – сообщили в ведомстве. – С 10 августа планируется развернуть 50 дополнительных коек на базе «Бахчисарайской центральной районной больницы».
Почти в полтора раза на минувшей неделе увеличили число ковидных коек и в Севастополе: с 80 до 110.
Симферополь, Лиана Макоба
© 2022, РИА «Новый День»
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