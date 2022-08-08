У сторонников Януковича и жительницы деревни Мархоткино отбирают в Крыму последнюю роскошь

У сторонников Януковича и жительницы деревни Мархоткино отбирают в Крыму последнюю роскошь – продолжается передел имущества, побывавшего собственностью украинцев.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Мария Алексеевна Станкевич, известная московская пианистка, в 1910 году решила обосноваться в крымском поселке Симеиз. Она приобрела земельный участок площадью 1350 квадратных саженей (62 сотки) и построила виллу Миро Маре – здание в стиле неоготики. Виллу «Камея» в 1912 году построила на участке 825 кв саженей (38 соток) для сдачи внаем жена инженера-путейца Нина Родевич.

В советские годы обе виллы использовалась как спальные корпуса санатория имени Семашко. К 2000 году здания сильно обветшали. У санатория не хватало денег даже на косметический ремонт, не говоря уже о полной реконструкции.

В 2006 году фирма «Лига М-2006» заключила договор с фондом имущества Крыма и взяла в аренду виллу Миро-Маре с целью «восстановления и организации отдыха и оздоровления граждан». А ООО «Форс 2006» арендовало другую часть санатория – виллу «Камея».

В 2006 году владельцами компаний-арендаторов были уже киевское ООО «Технопромсервис» и житель Севастополя Денис Варочкин. Украинская пресса связывала их с Виктором Януковичем, который именно тогда стал премьер-министром Украины.

В 2012 году власти Автономной республики Крым обратились в кабинет министров Украины с просьбой изучить вопрос переноса противотуберкулезных здравниц с Южного берега. Вице-спикер, экс-министр здравоохранения Крыма Сергей Донич (ныне покойный) инициировал переселение противотуберкулезных санаториев, поскольку на берегу моря эти учреждения «мешают привлечению инвестиций». «Для того, чтобы Крым был инвестпривлекательным, там не должно быть туберкулеза», – заявлял Донич. Президент Янукович поддержал плодотворную идею.

15 февраля 2012 года Министерство труда и социальной политики Украины продает Специализированный санаторий им. Н.А. Семашко севастопольской компании ООО «Юкрейниан Билдинг Компани» (ЮБК). В том числе – и упомянутые нежилые сооружения, бывшие некогда роскошными виллами.

В 2014 году санаторий был национализирован в ряду десятков прочих здравниц, передан под крыло минэкономразвития Крыма и стал именоваться ГБУ РК «Республиканский противотуберкулезный санаторий им. Н.А. Семашко».

Но процесс его приватизации запутывается. Сначала в январе 2018 года, из оперативного управления санатория изымаются 29 объектов недвижимости. Через два года часть этих объектов в оперативное управление возвращают. Большую часть списка составляют подпорные стены, лестницы, мощение и бюст наркома Семашко. Впрочем, нежилое здание площадью 2 тыс 362 кв м санаторию не возвращается. Зато здравнице передается вилла Миро-Маре площадью 599 кв м.

Параллельно с этим внутренним разделом имущества идут суды.

В 2016 году суд признал недействительным договор купли-продажи недвижимого имущества от 15.02.2012, заключенный между государством в лице Министерства труда и социальной политики Украины и ООО «Юкрейниан Билдинг Компани». Речь о вилле «Камея», проданной за 7 млн 79 тыс гривен.

Только в 2021 году удовлетворен иск минимущества Крыма – суд решил истребовать из чужого незаконного владения ООО «Юкрейниан Билдинг Компани» нежилые строения: в том числе санаторный корпус № 2 «Камея» (памятник архитектуры местного значения) общей площадью 1157,1 кв м.

Владельцем «Миро-Маре» к этому времени стало севастопольское ООО «Деметра 2011».

В 2016 году признан недействительным и договор купли-продажи недвижимого имущества, заключенный между ним и государством Украина в лице Министерства труда и социальной политики. А именно – нежилых строений, санаторного корпуса №3 «Миро-Маре» (памятник архитектуры местного значения) общей площадью 599 кв.м и иных сооружений (лестницы, кладовки, кинобудка…).

А теперь немного о владельцах этих памятников архитектуры.

В украинской базе юрлиц ООО «Лига М-2006» и ныне числится как действующая, в Симеизе, по ул. Луговского, дом 3. Руководит ею Артур Козлов. Он же руководит и частным предприятием «Форс 2006» в том же Симеизе, на той же улице, но в доме 4. Как гражданин РФ этот человек владеет и руководит севастопольским ООО «СК Арктур».

Директор «ЮБК», существующего и ныне, – гражданин РФ Денис Варочкин, убыток фирмы, которая занимается арендой и управлением имуществом за 2021 год – 1,8 млн руб.

«Деметра 2011» в украинской базе юрлиц сегодня числится как действующая, с примечанием: на 24.02.2022 имела собственников из Российской Федерации. В базах обеих стран владелицей «Деметры 2011» с уставным капиталом 51 млн руб с 2016 года указана Ксения Распопова из деревни Мархоткино Смоленской области, где живет 90 человек. Распопова в базе ЕГРЮЛ больше не упоминается. А директор фирмы – Сергей Пшеничный задекларировал убыток ООО за прошлый год – 41 млн руб.

Он, похоже, имеет намерение и дальше заниматься крымской недвижимостью: в марте 2022 года Пшеничный зарегистрировал ООО «Крым-Эстейт» (предоставление посреднических услуг при купле-продаже недвижимого имущества). Фирма расположена в месте не простом, а «золотом»: Ялта, Отрадное, ул. Днепровская, 5. Это адрес крымской дачи семьи Януковичей – знаменитого «Чайного домика». Выходит, недавний владелец виллы «Миро-Маре» на чай, как минимум, вхож.

После нескольких серий имущественного детектива 8 июля 2022 совмин утверждает ликвидационный баланс санатория им.Семашко. То есть все сосчитано, он готов к продаже.

Но оказалось, раздел антиквариата продолжается. Распоряжением совмина от

4 августа №1134 Распорядительной дирекции имущества Республики Крым с адреса виллы «Мира-Маре» передаются еще бассейн, композиция «Змея» и барельеф наркома Семашко. А виллу «Камея» лишают забытого там забора с двумя калитками и девяти бетонных ваз. Бюст Николая Семашко тоже передают Распорядительной дирекции.

Осталось дождаться информации о том, кто же станет новым хозяином всей этой былой роскоши и обширного старинного парка.

Симферополь, Ольга Картошина

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