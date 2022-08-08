Украинское командование заявило о прилётах «Кинжалов» по военным целям в Виннице

В результате ракетного удара по Винницкой области есть попадания по военным объектам.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.

Позже украинское командование заявило, что удалось выяснить тип ракет и причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.

«Вчерашний ракетный удар по Винницкой области был нанесен гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования «Кинжал». Украинская ПВО не может эффективно обнаруживать и уничтожать эти ракеты. Армия РФ использует эти ракеты для поражения важных для себя целей», – отчитались в украинском военном ведомстве.

Напомним, 15 июля российские «Калибры» ударили по дому офицеров в Виннице. В этом здании командиры ВСУ и иностранные поставщики обсуждали новые отправки оружия киевскому режиму. Все они были уничтожены.

Симферополь, Валентин Карамазов

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