В результате ракетного удара по Винницкой области есть попадания по военным объектам.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили в командовании Воздушных сил ВС Украины.
Позже украинское командование заявило, что удалось выяснить тип ракет и причины сбоя системы оповещения о ракетной опасности.
«Вчерашний ракетный удар по Винницкой области был нанесен гиперзвуковыми ракетами воздушного базирования «Кинжал». Украинская ПВО не может эффективно обнаруживать и уничтожать эти ракеты. Армия РФ использует эти ракеты для поражения важных для себя целей», – отчитались в украинском военном ведомстве.
Напомним, 15 июля российские «Калибры» ударили по дому офицеров в Виннице. В этом здании командиры ВСУ и иностранные поставщики обсуждали новые отправки оружия киевскому режиму. Все они были уничтожены.
Симферополь, Валентин Карамазов
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