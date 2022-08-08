Германия с 1 сентября начнёт выдворять украинцев на родину

С 1 сентября украинские граждане в Германии должны будут доказать законность своего присутствия в стране по так называемому туристическому безвизу или по статусу беженца.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили власти ФРГ.

Для этого немецкие госорганы на местах начнут подсчитывать время пребывания украинцев в ЕС с момента пересечения границы с Евросоюзом. Тем украинцам, которые будут находиться в ЕС более трех месяцев, необходимо будет или предъявить регистрацию временной защиты, или покинуть ФРГ в сторону «Незалежной».

Симферополь, Валентин Карамазов

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