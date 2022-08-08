Каждое пятое опасное здание в Севастополе принадлежит муниципалитету или федерации

В Севастополе 450 зданий признали потенциально опасными.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», речь идет о заброшенных и недостроенных объектах. По словам вице-губернатора Николая Гордюшина, за год список увеличился в 1,5 раза. Причем, почти у половины из опасных зданий есть хозяева, а каждый пятый объект и вовсе находится в муниципальной или федеральной собственности.

По словам вице-губернатора, на снос опасных зданий требуется около 250 млн, у города таких денег нет.

Губернатор Михаил Развожаев предлагает выставить часть объектов на торги, чтобы предприниматели сначала их купили, а потом за свой счет реконструировали или демонтировали, освобождая земельный участок. Правда, градоначальник, не уточнил, кто будет распоряжаться освобожденной землей.

Севастополь, Олег Яковенко

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