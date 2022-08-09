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Четверг, 11 августа 2022, 05:48 мск

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Цвет – красный: в Ялте закрыли все пляжи

В Ялте закрыли все пляжи. Причина – шторм.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», накануне в регионе было объявлено штормовое предупреждение в связи с ветреной погодой: сегодня и завтра скорость северо-восточного ветра будет достигать 23 метров в секунду. При таких показателях нельзя выходить в море или подниматься в горы.

Прогнозы оправдались, поэтому сегодня с самого утра на всех пляжах подняты красные флаги – это означает, что заходить в воду запрещено. Кроме того, нельзя находиться на гидротехнических сооружениях – бунах, волнорезах, а также на низких набережных.

Ялта, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»

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