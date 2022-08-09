Крым и Севастополь вошли в число регионов с самым дороги бензином

Крым и Севастополь вошли в десятку российских регионов с самым дороги бензином.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Росстат опубликовал данные мониторинга цен на автомобильное топливо, проведенного в течение последней недели июля.

По информации на 1 августа наиболее дорогой бензин оказался в Магаданской области, где средняя цена за литр составляет 61,45 руб. На втором месте – Чукотка, на третьем – Сахалин. Далее идут Якутия и Камчатка. А на 6 месте расположился Севастополь, где средняя цена бензина составляет 55 рублей 33 копейки за литр. Крым сна седьмой строчке – 55,03.

Если рассматривать рейтинг по каждой марке бензина в отдельности, то по стоимости АИ-92 и АИ-95 Крым и Севастополь тоже уступают лидерство только вышеперечисленным регионам.

А по цене АИ-98 могли бы стать первыми в России, если бы не Сахалин, где эта марка бензина стоит 70 рублей за литр, и – неожиданно – Рязанская область, где другие марки – одни из самых дешевых в России, а АИ-98 – 64,6. Ценник в Крыму и Севастополе – соответственно 64,5 и 64,3 рубля.

Симферополь, Олег Яковенко

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