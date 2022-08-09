В Крыму, наконец, признали, что транспорт никто не контролирует

В Крыму признали, что муниципалитеты практически не контролируют транспорт – ни систему движения вообще, ни общественный транспорт в частности. Об этом заявил президент Центра поддержки перевозчиков и пассажиров, член общественного совета при минтрансе республики Владислав Антонов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», попытки выстроить прозрачные и действенные схемы работы общественного транспорта, а также упорядочить автомобильное движение в республике предпринимаются с 2014 года. Пока, в принципе, безуспешно: крымчане и туристы все также жалуются, что расписание не соблюдается, водители зачастую ведет себя по-хамски, а подвижной состав не отличается комфортностью; ситуация на дорогах сложная, а в разгар туристического сезона ежегодно случается коллапс – в курортных городах не проехать, к достопримечательностям не подъехать, да и оставить машину негде.

По мнению Антонова, ответственность за этот хаос по большей части лежит на муниципальных властях. При этом во многих городах и районах чиновники даже не в курсе, что есть с постановление Совмина РК о возложении ответственности за организацию транспорта на муниципалитеты.

Свежий пример: из года в год летом возникают серьезные проблемы с парковками и стоянками. В текущем году уже весной стало понятно, что большинство туристов поедут на полуостров на личном транспорте. Так и получилось: 80% отдыхающих прибыли на автомобилях, однако муниципалитеты проблемой парковок и кемпингов не озаботились.

Симферополь, Олег Яковенко

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