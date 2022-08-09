В Крыму шторм перейдет в ураган

В Крыму объявлено новое штормовое предупреждение – ветер усилится до ураганных значений.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС РФ по РК, сегодня во второй половине дня и 10 августа северо-восточный ветер усилится до 25 м/с, в горах – до 30-35 м/с.

МЧС предупреждает о возможном падении рекламных щитов, слабо укрепленных конструкций, деревьев, обрыве линий электропередач.

Крымчанам настоятельно рекомендуют не выходить в море, внутренние водоемы, а также отказаться от прогулок в лес и в горы.

Симферополь, Лиана Макоба

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