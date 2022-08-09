В Германии подсчитали потери экономики из-за Украины

Экономика Германии потеряет 260 млрд евро из-за украинского кризиса.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», к такому выводу пришли специалисты немецкого Института исследования занятости (IAB).

«По данным экспертов организации, такие потери в прибавочной стоимости ожидают немецкую экономику до 2030 года. В исследовании также сказано, что ВВП Германии с поправкой на цены в следующем году упадёт на 1,7%, а занятых станет меньше на 240 тыс человек», – ссылается на текст документа газета Die Zeit.

Ожидается, что к 2030 году из 240 тысяч потерявших работу вернутся с рынка труда на производство только 60 тысяч человек.

Симферополь, Валентин Карамазов

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