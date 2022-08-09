«Психическая атака»: Официальный Киев объяснил, почему не наступает на Херсон

Разговоры высших должностных лиц украинского государства о скором полномасштабном наступлении ВСУ на южном направлении и освобождении Херсона – были частью «информационно-психологической операции», чтобы «деморализовать армию РФ».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью BBC рассказал советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк.

«Была ли это ИПСО (информационно-психологической операция)? Безусловно, сегодня все публичные комментарии – это часть ИПСО. Нам нужно деморализовать российскую армию. Они должны понимать, что тут постоянно будет территория огня, что их тут буду сжигать. Это ключевое», – высказался Подоляк.

По мнению экспертов, либо в Киеве наконец поняли, что не обладают достаточными силами для организации наступления и срыва референдума о присоединении к РФ, либо, всё-таки, готовят какую-то провокацию на юге, а последние слова Подоляка как раз и являются дезинформацией.

Симферополь, Валентин Карамазов

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