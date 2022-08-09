Подстережём Путина на саммите G20 – администрация Зеленского

Президент Украины пока планирует участвовать в саммите «Большой двадцатки» в видеоформате. Однако, если там лично будет присутствовать Владимир Путин, то Зеленский тоже поедет во главе украинской делегации.



Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в интервью BBC рассказал советник главы администрации украинского президента Михаил Подоляк.

«Это будет решаться конкретно ближе уже к саммиту, это первое. Второе, президент считает, что он должен находиться на территории Украины, и сегодня онлайн-форматы позволяют эффективно работать на любых саммитах. Но есть третье – если присутствует Путин, то безусловно, нужно будет думать о необходимости нашего присутствия», – заявил он.

Отметим, в том же интервью Подоляк подчеркнул, что сегодня любые публичные комментарии представителей официального Киева – это «часть информационно-психологической операции для деморализации российской стороны».

К слову, Украина не относится к странам G20, но Вашингтон вынудил принимающую саммит Индонезию пригласить туда Зеленского.

Симферополь, Валентин Карамазов

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