В Крыму зафиксировали несколько взрывов

В Сакском районе раздались взрывы.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», по словам местных жителей первый взрыв в районе поселка Новофедоровка раздался около 15 часов по московскому времени. Затем – с интервалом в несколько минут – еще несколько. Предполжительно эпицентр находился в районе военного аэродрома.

Причины пока не известны, в происшествии разбираются компетентные органы.

«Пока могу подтвердить лишь сам факт нескольких взрывов в районе Новофедоровки. Прошу всех подождать официальных сообщений и не плодить версии», – заявил советник главы Крыма Олег Крючков.

Сам глава республики Сергей Аксенов выехал на место: «Обстоятельства выясняются», – коротко прокомментировал он. О пострадавших официально не сообщается.

Саки, Олег Яковенко

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