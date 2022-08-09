Минобороны России прокомментировало взрывы в Крыму

Причиной взрывов на территории авиабазы в Сакском районе Крыма стала детонация боеприпасов. Об этом завили в Минобороны России.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в районе поселка Новофедровка в Сакском районе раздались взрывы. Выдвигалось несколько версий, поспешила высказаться и украинская сторона.

Однако в Минобороны РФ все версии опровергли: «Около 15:20 на территории аэродрома 'Саки' в районе населённого пункта Новофедоровка на обвалованной площадке хранения произошла детонация нескольких авиационных боеприпасов, – сообщили в ведомстве. – В результате взрыва никто не пострадал. Авиационная техника на аэродроме не повреждена.

Принимаются меры по тушению возникшего пожара и выяснению причин взрыва. По докладу с места, никакого огневого воздействия по обвалованной площадке хранения боеприпасов на аэродроме не было».

Симферополь, Олег Яковенко

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