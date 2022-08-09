Глава Крыма сообщил о ситуации в Новофедоровке

Глава Крыма Сергей Аксенов прокомментировал ситуацию в Новофедоровке.

Как уже сообщал «Новый День», сегодня днем в районе поселка Новофедровка в Сакском районе раздались взрывы. В Минобороны РФ заявили, что причиной стала детонация боеприпасов, пострадавших нет.

Аксенов выехал на место происшествия.

«Усилены все необходимые меры для обеспечения безопасности объектов инфраструктуры и населения, – сообщил глава Крыма из Новофедоровки. – В первую очередь приняты меры по выставлению периметра оцепления в 5-километровой зоне: ограждения, экипажи ГИБДД и пешие патрули с целью исключить ранения местных жителей. МЧС следит за возгораниями. Прямо за спиной военный аэродром. На месте работают бригады скорой помощи и санавиация, их достаточно.

Говорить о пострадавших пока рано. Среди гражданского населения в медицинские учреждения за помощью еще никто не обращался.

Убедительно прошу доверять только официальной информации. По мере поступления новых данных буду сообщать о развитии ситуации на моих страницах в Telegram-канале и социальных сетях».

«Эвакуировано порядка 30 человек из близлежащих домов. Люди будут расселены в пансионатах и гостиницах. Обеспечены питанием. По периметру аэродрома выставлено оцепление», – добавил советник главы Крыма Олег Крючков.

Симферополь, Олег Яковенко

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