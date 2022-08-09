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Четверг, 11 августа 2022, 05:49 мск

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Мариуполь ждёт: подготовка к трибуналу над нацистами идёт своим ходом – Пушилин

Фото: «Донецкое агентство новостей»

Судебный процесс над пленными украинскими неонацистами в Донбассе готовится, и он неизбежен.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин.

По его словам, первый трибунал пройдёт в Мариуполе.

«Могу точно подтвердить, что подготовка к трибуналу ведётся, как мы об этом и заявляли. Трибунал неизбежен. Один из первых трибуналов будет в Мариуполе. Готовимся по всем направлениям, в том числе готовится помещение и вся доказательная база», – отметил глава республики.

Напомним, ранее в соцсетях появились фото огромных клеток, размещённых якобы в зале мариупольской камерной филармонии.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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