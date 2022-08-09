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Четверг, 11 августа 2022, 05:49 мск

Новости Крым

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Министр здравоохранения Крыма сообщил о пострадавших в Новофедоровке

Пять человек, в том числе один ребенок, доставлены в Сакскую центральную районную больницу после взрывов в Новофедоровке. Об этом сообщил министр Константин Скорупский.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», четверым оказана амбулаторная помощь – у них порезы от стекла, их уже отправили домой. Пятый пострадавший находится в операционной – у него непроникающее ранение грудной клетки, состояние средней тяжести, угрозы для жизни нет, уточнил министр.

Симферополь, Лиана Макоба

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