В Крыму продлили режим высокого уровня террористической опасности. Об этом сообщил глава РК Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», с 20:00 9 августа 2022 года до 20:00 24 августа 2022 года «желтый» уровень будет, как и прежде, действовать

– на территории городских округов Армянск, Джанкой, Красноперекопск и Джанкойского и Красноперекопского районов;

– на объектах Министерства транспорта Республики Крым, Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Крым, Министерства здравоохранения Республики Крым, Министерства топлива и энергетики Республики Крым, Министерства промышленной политики Республики Крым, Государственного комитета по водному хозяйству и мелиорации Республики Крым.

«Данная мера является исключительно профилактической, так как ситуация в регионе находится под полным контролем исполнительных органов государственной власти и органов местного самоуправления, – заявил Аксенов. – Безопасность Республики Крым, ее жителей и гостей обеспечивается силовыми структурами и правоохранительными органами».

Симферополь, Лиана Макоба

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