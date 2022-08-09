Во время взрыва в Новофедоровке погиб человек

Министерство здравоохранения Крыма уточнило информацию о пострадавших во время взрыва в поселке Новофедоровка.

Как уже сообщал «Новый День», ранее сообщалось о пяти пострадавших. Сейчас информация иная.

«По состоянию на 20:00 в результате происшествия в пгт Новофедоровка Сакского района пострадали семь человек, в том числе двое несовершеннолетних. Характер травм – осколочные ранения. Шестеро пострадавших после оказания необходимой медицинской помощи отправлены домой. Седьмой находится на стационарном лечении в ГБУЗ РК «Сакская районная больница». Его состояние по-прежнему оценивается как средней степени тяжести, стабильный.

К сожалению, еще один человек (гражданский) погиб на месте», – сообщили в ведомстве.

Симферополь, Лиана Макоба

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