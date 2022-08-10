Число пострадавших во время взрыва в Крыму увеличилось

Число пострадавших во время взрыва в поселке Новофедоровка увеличилось до 13 человек. Об этом сообщили в министерстве здравоохранения РК.

Как уже сообщал «Новый День», 9 августа на авиабазе в Сакском районе Крыма прогремела серия взрывов. В Минобороны РФ заявили, что сдетонировали боеприпасы. Один человек погиб.

Сначала официально сообщалось о 5 пострадавших, потом о 7, к концу дня число обратившихся за помощью увеличилось до 9. К утру количество пострадавших снова выросло.

«В ГБУЗ РК «Сакская районная больница» на амбулаторном этапе оказана медицинская помощь 10 пострадавшим, в том числе двум несовершеннолетним. Все они получили травмы легкой степени тяжести. Один пациент продолжает стационарное лечение. Двое пострадавших самостоятельно обратились за медицинской помощью в ГБУЗ РК «Симферопольская городская клиническая больница скорой медицинской помощи № 6» и после оказания необходимой помощи отправлены на дом», – уточнили в минздраве РК.

Симферополь, Лиана Макоба

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