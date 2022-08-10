Догузова: Крым безопасен для туристов

Крым безопасен для туристов – об этом сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова.

Как уже сообщал «Новый День», вчера на авиабазе в Сакском районе произошел взрыв, 1 человек погиб, 13 пострадали, в окрестных домах выбило окна и двери. Авиабаза расположена недалеко от Новофедоровки, считающейся курортным поселком.

По данным Ростуризма, пострадавших среди туристов нет, туристическая инфраструктура тоже не пострадала. В целом, отдыхать на полуострове безопасно.

«Что касается безопасности, у меня мама, папа и сестра сейчас отдыхают в Крыму, – сообщила Догузова. – Мне кажется, это более чем красноречивый ответ на то, как я оцениваю безопасность полуострова – у меня самые близкие и дорогие люди прямо сейчас здесь отдыхают, и я к ним на несколько дней присоединюсь. Я считаю, что все безопасно».

Представители туристической сферы Крыма отмечают, что вчерашнее происшествие на ходе сезона практически не отразилось. Досрочно прервать отдых решили единицы.

«Паники нет, отказов от бронирований тоже», – цитирует TourDom.ru представителя компании, управляющей несколькими санаториями. Аналогичным образом комментирует ситуацию и председатель Ассоциации малых отелей Крыма Наталья Стамбульникова: на полуостров сейчас приезжают туристы, понимающие, что происходит на территории сопредельного государства, поэтому глобальных отказов от отдыха в Крыму нет.

Симферополь, Лиана Макоба

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