В санатории Крыма нарушили запрет на купание в шторм

В Алуште нарушили запрет на купание в шторм. Что интересно: произошло это на пляже санатория, где, казалось бы, контроль за соблюдением мер безопасности должен быть особенно жестким.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», все пляжи Алушты третий день закрыты для купания – на море ЮБК штормит. Над пляжами подняты красные флаги, везде установлены таблички «Шторм. Купаться запрещено».

По данным администрации города, на большинстве пляжей отдыхающих нет не только в воде, но и на берегу – присутствую только матросы-спасатели.

Однако есть и те, кто не выполняет элементарные меры безопасности:

«На карте пляжа ООО «Санаторий «Алушта» не только огромное количество отдыхающих, загорающих на шезлонгах, но и много их в воде – «катаются на волнах», причем очень много детей, на которых нет жилетов и даже нарукавников», – заявила глава города Галина Огнёва. – Действиям пользователя пляжа будет дана правовая оценка. Сейчас бушующее море – источник повышенной опасности».

Напомним, для купания закрыты и все пляжи Ялты.

По прогнозам синоптиков, шторм продлится еще несколько дней.

Алушта, Лиана Макоба

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