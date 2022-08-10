В Киеве гадают, на какой срок продлить военное положение

Верховная рада Украины намерена на ближайшем заседании продлить срок действия военного положения в стране.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом сообщили украинские СМИ со ссылкой на депутата Ярослава Железняка.

По его словам, Зеленский уже подписал указ, однако срок продления военного положения пока неизвестен, так как в указе он не обозначен. Вероятно, он будет определяться с учётом дополнительной информации и консультаций.

Симферополь, Валентин Карамазов

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