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Конфликт на Украине

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NewDayNews.ru

Четверг, 11 августа 2022, 05:50 мск

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В Lufthansa надеются на окончание украинского кризиса к весне будущего года

Европейский авиаконцерн Lufthansa не будет пользоваться воздушным пространством России до 25 марта 2023 года.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом говорится в официальном заявлении авиаперевозчика.

Там сообщают, что дата определена с учётом продолжительности украинского кризиса, соответственно, все рейсы отменены «из-за текущей нормативно-правовой ситуации».

В пресс-службе компании уточнили, что также до 25 марта 2023 года приостановлены все полеты из Украины и на Украину, поскольку воздушное пространство над ней закрыто из-за боевых действий.

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»

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