Крым снова зальет

В Крыму снова ожидаются сильные ливни.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГУ МЧС по РК, сегодня во второй половине дня и 11 августа в центральных, южных и восточных районах полуострова прогнозируются сильные ливни, грозы, град, шквалистый ветер до 20 метров в секунду.

Крымчанам и туристам рекомендуют избегать высоких деревьев, рекламных щитов, дорожных знаков и плохо закрепленных конструкций, не ходить в горы, лес и море и вообще по возможности не выходить на улицу.

Алушта, Лиана Макоба

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