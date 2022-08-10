В Новофедоровке объявлена ЧС, возбуждено уголовное дело

Ситуация, сложившаяся в поселке Новофедоровка, признана чрезвычайной ситуацией муниципального характера. Об этом завил глава Крыма Сергей Аксенов.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в результате вчерашнего взрыва на авиабазе повреждены 62 многоквартирных дома и индивидуальные дома, а также 20 коммерческих объектов – в основном пострадали окна и двери. Предварительно материальный ущерб оценен в 200 млн рублей.

Ликвидация последствий займет не менее 10 дней. Владельцам поврежденного имущества обещают компенсации.

Ожидается, что единовременная выплата составит 10 тыс рублей.

Финансовая помощь при частичной утрате имущества первой необходимости – 50 тыс рублей.

При полной утрате имущества – 100 тыс рублей.

Схема выплат будет аналогична тем, что использовались после наводнений в Керчи и Ялте.

Пот факту нанесения ущерба возбуждено уголовное дело.

Саки, Олег Яковенко

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