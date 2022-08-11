Более 250 жителей крымского поселка Новофедоровка не могут вернуться домой

252 жителя поселка Новофедоровка не могут вернуться домой.

Как уже сообщал «Новый День», днем 9 августа на авиабазе в Сакском районе Крыма прогремели взрывы, один человек погиб, 14 получили различные повреждения. В Минобороны России объяснили происшествие детонацией боеприпасов.

Глава Крыма Сергей Аксенов объявил в районе чрезвычайную ситуацию муниципального характера.

Сейчас в пункте временного размещения находятся 252 человека – их квартиры и дома в данный момент не пригодны для проживания. Всего признано пострадавшими 62 многоквартирных дома и 20 коммерческих объектов, по частным домам продолжается обход.

«Работа Следственного комитета по оценке ущерба должна быть завершена до конца 11 августа. Только после этого сможем приступить к разбору завалов и восстановлению пострадавшего имущества, – заявил глава РК Сергей Аксенов. – По возможности будем вести ремонтные работы одновременно на нескольких объектах».

Новофедоровка, Олег Яковенко

© 2022, РИА «Новый День»