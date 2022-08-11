Море в Крыму прогрелось до опасных значений – резко возрастает риск подхватить какую-нибудь инфекцию.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», на сегодняшний день температура морской воды в Феодосии, Судаке и Ялте составляет +26 градусов Цельсия, в Алуште – +25, в Севастополе на разных пляжах – от +25 до +27.

Напомним, морская вода содержит соль и йод, что делает ее губительной для микробов. Но если температура воды повышается до 24 градусов, патогенные микробы начинают стремительно размножаться.

Ситуацию усугубляют многолюдные пляжи – при большом скоплении народа в воде риск заразиться повышается, а также канализационные стоки. И то, и другое для Крыма весьма актуально.

Медики отмечают, что наибольшее количество микробов концентрируется возле берега, в зоне прибоя, и это стоит учитывать родителям с маленькими детьми.

Чаще всего заражение происходит при заглатывании загрязненной воды. Но микробы могут попасть в организм через ранки – даже микроскопические, при соприкосновении со слизистыми или склерами (например, когда человек ныряет с отрытыми глазами) или если влага попала в ухо.

В море наиболее распространенными вирусными инфекциями являются энтеровирусная, ротавирусная и гепатит А. Все они попадают в организм алиментарным путем – то есть через рот. Ослабленному организму, особенно детям или пожилым людям иногда достаточно одного глотка, чтобы заразиться.

В теплом море можно подхватить и бактериальную инфекцию, вызванную кишечной полочкой, холерным эмбрионом и золотистым стафилококком.

Медики рекомендуют: чтобы избежать заражения на море, лучше всего купаться на официальных пляжах, где вода систематически проходит санитарный контроль. Также предпочтительнее выбирать менее людные места или купаться утром, пока вода чистая. Не стоит заходить в море, если на теле есть открытые раны. Соленая вода на пляже не подходит для лечебных полосканий, ее нельзя глотать и даже просто набирать в рот.

Симферополь, Лиана Макоба

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