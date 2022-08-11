В крымских посевах подсолнечника выявлено тяжелое заболевание

В Крыму обнаружено тяжелое заболевание подсолнечника.

Как сообщили РИА «Новый День» в филиале ФГБУ «Россельхозцентр» по Республике Крым, 2% посевов заражены фомозом. Эта болезнь растения приводит к нарушению физиологических процессов и отрицательно влияет на качественные и количественные показатели урожайности: семена не развиваются до оптимальных значений, не всходят и в итоге урожайность значительно снижается.

Болезнь поражает все част и растения: листья, стебли и корзинки. Наиболее явно признаки заболевания проявляются, когда сформированы 7-8 пар листьев: на их вершине появляется темно-бурое пятно, часто окаймленное жёлтой полосой. Зараженные посевы подлежат уничтожению.

Симферополь, Лиана Макоба

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