Эстония закрывает границы для граждан России, обладающих шенгенскими визами, выданными республикой. Об этом сообщил МИД страны.

«Визы останутся в силе, но к обладателям виз при въезде в Эстонию будут применены санкции, то есть им не будет разрешен въезд в Эстонию, – заявил глава ведомства Урмас Рейнсалу. – Подчеркну еще раз – во-первых, это положение вступает в силу через неделю. Во-вторых, это означает, что львиная доля шенгенских виз, выданных в Эстонии, фактически продолжают действовать, но въезд в Эстонию тем людям, которые не подпадают под исключения – не разрешается».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», санкции не будут применяться к гражданам России, родившимся в Эстонии, либо постоянно живущим в стране, а также к тем, кто посещает эстонских родственников. Кроме того, ограничения не коснутся дипломатов и сотрудников сферы международных перевозок.

Возможен ли через Эстонию транзит в другие страны, пока не ясно. В соцсетях сообщают, что в последние дни были случаи, когда эстонские пограничники «заворачивали» россиян и с визами, выданными другими странами.

Таллин, Артем Рокотов

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