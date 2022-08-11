Житель Севастополя обвиняется в насильственных действиях сексуального характера в отношении 7-летней дочери и ее подруг

Житель Севастополя обвиняется в совершении насильственных действий сексуального характера в отношении своей дочери и ее подруг.

Как сообщили РИА «Новый День» в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю, в июле прошлого года мужчина начал совершать преступления против половой неприкосновенности его же 7-летней дочери и ее подруг 9 и 10 лет. Все происходило во время сов местных прогулок, а также когда девочки бывали в их доме в Балаклаве.

Мужчина запугал школьниц, чтобы они не рассказывали о происходящем и развлекался с ними до конца 2021 года. Весной одна из девочек рассказала все родителям. Насильника задержали и предъявили обвинение по статье 132 УК РФ.

«В настоящее время следователем следственного отдела по Балаклавскому району города Севастополя расследование уголовного дела завершено. Материалы направлены в прокуратуру для изучения, подписания обвинительного заключения и дальнейшего направления дела в суд для рассмотрения по существу», – рассказали в ГСУ СК РФ по РК и Севастополю.

Севастополь, Лиана Макоба

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