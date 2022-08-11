На западе Крыма резко выросло число отмен туристических бронирований

В Сакском районе Крыма почти в полтора раза выросло число отмен бронирований отелей и квартир. Об этом пишет «Коммерсант» со ссылкой на сервис бронирования жилья Tvil.ru.

Как уже сообщал «Новый День», 9 августа на авиабазе рядом с поселком Новофедоровка прогремел взрыв. 1 человек погиб, 14 получили ранения разной степени тяжести. Ударной волной повреждено 62 многоквартирных дома, 80 частных домовладений и 20 коммерчески и объектов.

По данным Ростуризма, туристическая сфера не пострадала. Тем не менее, 9 и 10 августа количество отмен бронирований жилья в Сакском районе выросло на 46%, в соседней Евпатории – на 9%.

В других туристических районах Крыма всплеска отмен не фиксируется.

Саки, Лиана Макоба

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