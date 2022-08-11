В Керчи эвакуировали детские сады

В Керчи эвакуировали сотрудников и воспитанников детских садов в районе Аршинцево.

Как сообщили РИА «Новый День» в администрации города, в единую дежурно-диспетчерскую службу поступило анонимное сообщение о взрывных устройствах, якобы, заложенных в дошкольных учреждениях и некоторых городских объектах района Аршинцево.

Проведена эвакуация. На месте работают спецслужбы.

Керчь, Олег Яковенко

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