На пляже крымского санатория выловили предмет, похожий на торпеду

В Алуште из моря выловили предмет, похожий на снаряд или торпеду.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел на пляже санатория «Рассвет». Территория оцеплена, на месте работают спецслужбы.

«Предпринимается все необходимое. На месте работают МЧС и полиция, пока не будет обезврежено или вывезено, людей там не будет. Проводится весь необходимый комплекс мер. Оцеплен пляж. Работают специалисты, они дадут данные по завершению работ», – цитирует РИА «Новости» представителей городской администрации.

Алушта, Олег Яковенко

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