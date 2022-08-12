Столица Крыма заняла предпоследнее место в рейтинге городов России по обеспеченности населения жильем

Столица Крыма заняла предпоследнее место в рейтинге 100 крупных городов России по обеспеченности населения жильем. Исследование проводило РИА «Рейтинг».

Как передает корреспондент РИА «Новый День», в 2021 году в России было введено 92,56 миллиона квадратных метров жилья. Это на 12,7% больше аналогичных прошлогодних показателей. Темп роста жилищного строительства в городах составил 16%.

Объем ввода жилья на одного жителя изменялся в диапазоне от 0,01 до 2,52 квадратных метра. Менее всего жилья построили в Анадыре и Мурманске. Больше всего в Краснодаре. В тройку лидеров также вошли Новороссийск и Южно-Сахалинск.

Всего более 1 квадратного метра жилья на человека ввели в 17 городах РФ. Севастополь и Симферополь в это число не вошли.

Так, в Севастополе в прошлом году было построено 518 тысяч квадратных метров жилья, на каждого жителя пришлось по 0,99 «квадрата» – по этому показателю город занял 19 место в рейтинге из 100.

Симферополь оказался на 51 месте – введено 195,3 тысячи метров, на каждого жителя – по 0,5 «квадрата».

В целом, обеспеченность населения жильем в Севастополе составляет 26,1 метра общей площади жилого помещения на 1 человека, в Симферополе – 16,9. По этому показателю города занимают в рейтинге соответственно 58 и 99 строчки.

Симферополь, Олег Яковенко

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