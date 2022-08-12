Не справившаяся с муниципалитетом крымская чиновница пошла на повышение

Экс-глава Ленинского района Крыма Екатерина Юровских назначена заместителем министра имущественных и земельных отношений Республики Крым. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Крыма Юрий Гоцанюк.

Как уже сообщал «Новый День», Юровских руководила Ленинским районом с ноября 2019 года и ушла в отставку 1 июня текущего года после «обсуждения нерешенных проблем региона и анализа недоработок местного руководства» с главой РК Сергеем Аксеновым.

Через 2 месяца в правительстве Крыма решили, что неудачный опыт руководства муниципалитетом не помещает ей справиться с одной из самых сложных сфер экономики республики.

Симферополь, Олег Яковенко

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