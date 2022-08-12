Швеция готова производить оружие для Украины

Стокгольм имеет возможность и готов производить для Украины различные виды оружия.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил глава Минобороны стремящейся в НАТО Швеции Петер Хультквист по итогам конференции западных союзников Украины в Копенгагене.

По его словам, к процессу производства оружия для Украины могут также подключиться Словакия, Польша и Чехия.

«Речь идет об использовании производственных линий в разных странах для производства оружия, которое можно непосредственно поставлять на Украину», – цитирует Хультквиста издание SVT.

Ранее Швеция объявила, что направит в Великобританию до 120 военных инструкторов для проведения базовой подготовки находящихся там 10 тысяч украинских военнослужащих.

Симферополь, Валентин Карамазов

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