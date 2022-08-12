Глава МИД Украины призвал Европу «очистить рестораны и пляжи от русских»

Российские туристы поголовно поддерживают «агрессию РФ против Украины» и разгуливают в европейских городах, в ресторанах и на пляжах в футболках с надписями «СССР» и буквами Z. Поэтому Евросоюз должен поддержать инициативу Киева по лишению права всех россиян на посещение Европы.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба.

«Россияне в абсолютном большинстве поддерживают агрессию против Украины, военные преступления, убийства, захват чужой земли. Поэтому вполне логично лишить их права пересекать международные границы до тех пор, пока они не научатся их уважать. Мы также не воспринимаем аргумент, что такой шаг якобы ограничит возможность выезда для тех, кто не поддерживает путинский режим. Для людей, которых преследуют, всегда останется возможность политического убежища, а вот российские туристы в футболках СССР, буквами Z и все остальные подобные им не должны слоняться по иностранным пляжам, достопримечательностям, магазинам, ресторанам пока их страна ведет кровавую захватническую войну в Европе», – рассуждал Кулеба.

Он также добавил, что инициатива Владимира Зеленского по прекращению выдачи виз россиянам уже подхвачена в ЕС и поддерживается всё большим числом стран.

«Латвия прекратила выдачу виз, Финляндия и Эстония поддержали такие планы. Вскоре тему обсудят на уровне Европейского Союза. Украинская дипломатия активно работает с партнерами в ЕС и G7 для воплощения этого решения», – приводит слова Кулебы «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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