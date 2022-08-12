Каждый третий житель Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воде

Население северных и западных территорий Крыма не имеет доступа к качественной питьевой воде.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадозра РФ по РК и Севастополю, в целом обеспеченного качественной питьевой водой в республике по итогам первых 6 месяцев текущего года выросла на 1,8% и составила 71,9 %.

При этом все население Евпатории, Красноперекопска, Саки, Джанкоя, Армянска и Красноперекопского района вынуждено довольствоваться водой, не соответствующей гигиеническим нормативам по показателям общей жесткости, общей минерализации, хлоридам, нитратам.

А вот отклонений отклонения от требований СанПиН 1.2.3685-21 по паразитологическим и радиологическим показателям в первом полугодии выявлено не было.

Симферополь, Лиана Макоба

© 2022, РИА «Новый День»