Украинская армия несёт потери тяжелоранеными «сотнями и сотнями» в день на Донбассе, без учёта погибших. На одном только узком Бахмутском направлении фиксируется «более двадцати тяжёлых в сутки».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил скандально известный врач, русофоб и садист Геннадий Друзенко, призывавший кастрировать российских пленных.

«На фронте, особенно на востоке, в районе Бахмута, где работают мои побратимы и спасают жизни, на самом деле, кровь течет и течет очень густо. В принципе, правильно, что украинская сторона скрывает, засекретила количество потерь, но эти потери есть и, к сожалению, они немалые… Те, кто на передовой, сейчас истекают кровью – только через нас ежедневно проходят, через наших медиков и только на бахмутском направлении, более двадцати тяжело раненых. Это большие цифры. Это значит, сотни и сотни каждый день идут тяжело раненых», – приводит слова Друзенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

© 2022, РИА «Новый День»