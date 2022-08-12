В Севастополе дикие кабаны напали на частные огороды

В Севастополе дикие кабаны оккупировали частные огороды.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», инцидент произошел в селе Родное: незваные гости вели себя агрессивно – топтались по посадкам, ломали постройки и ограждения. Выгнать зверей из огородов у владельцев не получилось: животные игнорировали людей.

Ситуация разрешилась через несколько дней.

Как сообщили РИА «Новый День» в Севприроднадзоре, объявился человек, представившийся хозяином кабанов, и забрал их на свой земельный участок, расположенный в районе озера Кучки. Наведавшись туда, сотрудники ведомства обнаружили работника, заявившего, что кабаны содержались в сарае и сбежали, выломав доски.

Сейчас специалисты Севприроднадзором устанавливают, насколько вообще законно содержать диких кабанов в неволе.

Севастополь, Лиана Макоба

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