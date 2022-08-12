В Крыму решили покончить с «большевистским прошлым» ради лакомой земли

В Крыму решили покончить с «Большевиком», тем более что при этом высвободится более 6 га прибрежной земли.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Совет министров Крыма распорядился «списать путем сноса (демонтажа) недвижимое имущество, находящееся в собственности Республики Крым, закрепленное на праве оперативного управления за ГАУ «Распорядительная дирекция имущества РК». Имущество находится в поселке Николаевка, по проспекту Нахимова.

Недвижимость, исходя из текста распоряжения №1177-р, состоит из здания пансионата площадью 9 тыс 350 кв м и шести небольших объектов незавершенного строительства с готовностью от 7% до 35%.

По данным ЕГРЮЛ на сегодняшний день, имущество принадлежит ООО «Большевик» и является частной собственностью. Пансионатом «Большевик» с 2016 года владеют Дилявер Аджибекиров (90%) и Марина Воеводина. В Краснодаре за Аджибекировым числится неработающее ООО «Зообаза – Приз».

Каким образом пансионат перешел в собственность Крыма, выяснить не удалось – телефон пансионата перестал существовать. Но отчеты с нулевыми суммами «Большевик» подает не менее четырех лет.

Судя по спутниковой карте, пансионат располагает участком площадью 6,2 га, примыкающим к морю.

Симферополь, Ольга Картошина

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