В Феодосии появился новый градоначальник

Обязанности главы Феодосии будет исполнять Владимир Попенков.
Как передает корреспондент РИА «Новый День», Поменков выиграл конкурс на замещение вакантной должности первого вице-мэра. На внеочередной сессии горсовета его единогласно назначили исполняющим обязанности градоначальника.
До этого он работал в ГУП «Крымэнерго».
К исполнению обязанностей главы администрации Попенков приступит с 13 августа.
Напомним, прежнего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили в отставку в конце июля. Конкурс по выбору нового градоначальника назначили на 15 ноября.
Феодосия, Олег Яковенко
© 2022, РИА «Новый День»
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