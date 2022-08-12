В Феодосии появился новый градоначальник

Обязанности главы Феодосии будет исполнять Владимир Попенков.

Как передает корреспондент РИА «Новый День», Поменков выиграл конкурс на замещение вакантной должности первого вице-мэра. На внеочередной сессии горсовета его единогласно назначили исполняющим обязанности градоначальника.

До этого он работал в ГУП «Крымэнерго».

К исполнению обязанностей главы администрации Попенков приступит с 13 августа.

Напомним, прежнего мэра Феодосии Андрея Лебедева отправили в отставку в конце июля. Конкурс по выбору нового градоначальника назначили на 15 ноября.

Феодосия, Олег Яковенко

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