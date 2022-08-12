В Крыму выявили лихорадку Западного Нила

В Крыму зафиксирован случай заболевания лихорадкой Западного Нила.

Напомним, ЛЗН – это острое инфекционное вирусное заболевание. Специфическими симптомами являются поражение центральной нервной системы, сосудов, слизистых оболочек.

Переносчиками вируса являются комары, иксодовые и аргасовые клещи, а резервуаром инфекции – птицы и грызуны. Лихорадка западного Нила имеет отчетливую сезонность – позднее лето и осень. Чаще заболевают люди молодого возраста и старше 50 лет. Причем, у последних высока вероятность появления серьезных симптомов.

Как сообщили РИА «Новый День» в управлении Роспотребнадзора по РК и Севастополю, больного выявили в селе Краснофлотское Советского района. Заболел он еще в конце июля.

На территории сельского поселения, а также близ лежащем участке Северо-Крымского канала было проведено энтомологическое обследование. РНК ЛЗН не выявлено.

Тем не менее, Краснофлотскому муниципальному совету выдано предписание о проведении повторных акарицидных и ларвицидных обработок, дезинсекции мест массового пребывания людей, а также покоса травы в парковой зоне, на кладбищах, вдоль водных объектов.

Аналогичные меры поручено предпринять главам других сельских поселений района.

Напомним, в прошлом году – тоже в конце июля в Крыму выявили двух заболевших ЛЗН. Дело было недалеко от Советского района – в Джанкое.

Симферополь, Лиана Макоба

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