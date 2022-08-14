«Пойдём на переговоры – пропадём» – депутат Верховной рады

Представители разных ветвей украинской власти приводят всё новые аргументы в пользу продолжения вооружённого конфликта с РФ «до победного конца», несмотря на отчаянное положение ВСУ на фронте.

Как передаёт корреспондент РИА, «Новый День», в этот раз против переговоров и «заморозки конфликта» выступил депутат украинского парламента, известный боевик и неонацист Роман Костенко.

По его словам, Россия якобы всегда найдёт повод, чтобы нарушить перемирие, а Украина окончательно утратит последние территории.

«Любые переговоры на данном этапе с Российской Федерацией с самого начала провальные, потому что мы дадим возможность России перегруппироваться и идти дальше. Россия, когда она взяла наши территории, будет всегда договариваться с сильной позиции и рассказывать, на какие уступки мы должны пойти для того, чтобы они закончили войну. Но Украина не должна поддаваться на то, что «вот, они не стреляют, хорошо, и мы не будем». Мы не имеем права допустить замораживание конфликта, потому что для нас это будет означать долгие годы потом борьбы в замороженной фазе конфликта.

Это будет всегда давать Российской Федерации повод снова идти вперед, атаковать, что где-то мы захотим забрать свой кусок земли, и активизировать действия. Они будут потом угрожать и оружием массового поражения, и другим высокоточным оружием. Потому мы должны держать, пока у нас есть возможность, этот конфликт в тонусе и пытаться как можно быстрее забирать свои территории. Как бы это ни звучало, заморозка для нас может быть потерей территорий», – приводит слова Костенко «ПолитНавигатор».

Симферополь, Валентин Карамазов

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