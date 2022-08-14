Командование ВСУ скрывает факты изнасилований в русскоязычных регионах – украинский адвокат

Преступления украинских военных в отношении местного населения регистрируются только на территориях центральных и западных областей Украины. Что касается фронтового Юго-Востока с преобладанием русскоязычного населения, то командование скрывает все факты военных преступлений.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», на разный подход в фиксации преступлений в зависимости от их характера и географии указал известный на Украине адвокат Юрий Кириленко.

«На днях, например, в селе Ровенской области было зарегистрировано заявление об изнасиловании несовершеннолетней девочки солдатом ВСУ. Учитывая, что у нас сейчас всеобщая мобилизация, и в армии пребывают самые разные люди, в самом факте такого преступления ничего особо удивительного нет. По сути, армия сегодня – это целый срез нашего общества, среди которого может попадаться и преступный элемент. Но вот подобное преступление где-то в зоне боевых действий, скажем, в Харьковской или Донецкой областях, потерпевшие уже боятся фиксировать. Потому что там уже действуют совсем другие законы, МВД и суды неэффективны, а власть по факту контролируется военными», – заключил украинский юрист.

Симферополь, Валентин Карамазов

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