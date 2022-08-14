После окончания боевых действий начнётся самое страшное – украинский юрист

Окончание активной фазы боевых действий в результате долговременного перемирия сразу же обернётся невиданным разгулом преступности в «Незалежной».

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом в Киеве заявил известный на Украине адвокат Юрий Кириленко.

«В Украине сложилась идеальная ситуация для послевоенного разгула преступности. Мы имеем одновременно – разрушенную экономику, массовую безработицу и миллионы стволов в свободном хождении. Когда людям негде работать, но у них есть оружие, – они начинают его применять. Так уже было в Союзе сразу после войны, так было и у нас в 90-е, только теперь масштабы совсем другие!», – тревожится украинский юрист.

Симферополь, Валентин Карамазов

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