На Украине обостряется борьба между Зеленским и Залужным

Представитель президентской партии народный депутат от «Слуги народа» Марьяна Безуглая обвинила сторонников петра Порошенко в раскачивании конфликта между главкомом ВСУ Валерием Залужным и президентом Владимиром Зеленским.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», депутат сделала специальное заявление в соцсети, в котором уличила ряд блогеров и политиков в подрывной работе против главы государства в пользу главкома.

Она заявила, что команда Зеленского выявила «сеть в информационной среде Украины, которая работает на раскол страны».

«В такой сети синхронно используется единственный подход – разъединение военно-политического руководства страны и подмена понятий: ВСУ отдельно, а политическое руководство отдельно, чтобы успехи ВСУ не связывать с Верховным Главнокомандующим, а вот все неудачи, наоборот, – связывать», – написала Безуглая.

В эту сеть, по её данным, кроме известных общественников и блогеров, входят политики из партии Петра Порошенко «Евросолидарность».

«Обращаюсь в СБУ с призывом расследовать деятельность этой сети как угрозу национальной безопасности. Такие явления служат идеальным плацдармом для работы РФ по внутренней дестабилизации страны», – утверждает она.

Тем временем, по данным украинских экспертов, между администрацией Зеленского и Генштабом ВСУ уже давно сложились напряженные отношения из-за ситуации на фронте. Что касается фигурантов из «списка Безуглой», то они, действительно, на регулярной основе в своих постах восхваляют Залужного и жёстко критикуют президента и главу администрации Андрея Ермака.

Симферополь, Валентин Карамазов

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