15 августа в ДНР состоится суд над наёмниками из Швеции и Хорватии

В понедельник в Донецке предстанут перед судом наёмники из Хорватии, Швеции, а также очередной военный преступник из Британии.

Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут СМИ Донбасса со ссылкой на ТГ-канал военного обозревателя Бориса Рожина.

«Судить будут граждан Британии, Хорватии и Швеции. Все они проходят по расстрельной статье, по которой уже было вынесено 3 смертных приговора для иностранных наёмников», – говорится в сообщении.

По данным Рожина, со стороны ВСУ ожидается артиллерийский удар, поэтому место заседания суда держится в строгом секрете.

Симферополь, Валентин Карамазов

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