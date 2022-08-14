В понедельник в Донецке предстанут перед судом наёмники из Хорватии, Швеции, а также очередной военный преступник из Британии.
Как передаёт корреспондент РИА «Новый День», об этом пишут СМИ Донбасса со ссылкой на ТГ-канал военного обозревателя Бориса Рожина.
«Судить будут граждан Британии, Хорватии и Швеции. Все они проходят по расстрельной статье, по которой уже было вынесено 3 смертных приговора для иностранных наёмников», – говорится в сообщении.
По данным Рожина, со стороны ВСУ ожидается артиллерийский удар, поэтому место заседания суда держится в строгом секрете.
Симферополь, Валентин Карамазов
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